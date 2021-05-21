İran Devrim Muhafızları: "Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İran Devrim Muhafızları: "Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi"

İran Devrim Muhafızları: 'Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin direniş gruplarının İsrail saldırıları karşısındaki direnişlerini ve Kudüs Kılıcı Operasyonu'nu zafer olarak gördükleri belirtilerek, "Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin direniş gruplarının İsrail saldırıları karşısındaki direnişlerini ve Kudüs Kılıcı Operasyonu'nu zafer olarak gördükleri belirtilerek, "Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan, İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes sonrası yazılı bir bildiri yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler için zafer anlamı taşıdığı belirtilerek, "Filistinlilerin 11 günlük direnişi, İsrail'in ateşkes iltimas ve talebi ile sona erdi. Filistinlilerin mülteci olduğu ve evlerinin yıkıldığı dönem artık sona erdi. Filistin'in asıl toprak sahipleri ülkelerine dönene ve işgalciler konuşana dek direniş devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Filistin direniş gruplarının başlattığı Kudüs Kılıcı Operasyonu ile birlikte "savaş meydanında" değişiklik yaşandığı vurgulanan bildiride, "Demir kubbenin zayıflığı görülmüş oldu, Siyonistler artık korku içinde sığınaklarda yaşamaya tahammül etmeli" denildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin direniş gruplarının İsrail rejimi saldırıları karşısındaki direnişlerini ve Kudüs Kılıcı Operasyonu'nu zafer olarak gördüklerini belirterek, Filistinlileri kazandıkları zafer için tebrik etti.

Bildiride ayrıca, İsrail'in yok olmak üzere olduğu belirtilerek, "İsrail kanseri artık yok olma aşamasında. İsrailliler Filistinli kadın ve çocukları vahşice katledemeyeceklerini ve yeni maceralara giremeyeceklerini anladılar" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Hande Ataizi Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran Devrim Muhafızları: "Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 19:50:23. #1.11#

title