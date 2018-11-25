İran Devrim Muhafızları: "Düşmanı Unutamayacağı Bir Yenilgiye Uğratırız"

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami, yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ihlal eden tehditlere karşı savunmanın yanı sıra, gerekirse düşmanı takip edip, unutamayacağı bir yenilgiye uğratırız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami, Besic Direniş Gücü üyelerinin katılımıyla düzenlenen bir sempozyumda Besic teşkilatı üyelerine seslenerek ABD'ye sert mesajlar verdi. Selami, "Düşman Besici es geçemeyeceğini çok iyi biliyor. Düşmanlarımız siz Besic üyelerine hakim olamayacağını, kültürel saldırılar ile sizi İslam'dan uzaklaştıramayacağını biliyor. Besic hiçbir zaman teslim olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Selami, "ABD gibi güçler, sizlerin karşısında hiçbir şey yapamaz. Sizler her gün ABD ve müttefiklerini büyük yenilgilere uğratıyorsunuz. Düşmanın askeri seçeneği kullanmamasının tek sebebi, bunun üstesinden gelememesidir. Günümüzde sahip olduğumuz güç sayesinde topraklarımızı ihlal eden tehditlere karşı savunmanın yanı sıra, gerekirse düşmanı takip edip unutamayacağı bir yenilgiye uğratırız" ifadelerine yer verdi.

Selami, açıklamasının sonunda İran'ın ekonomik bir savaşın ortasında olduğunu belirterek, "Besic sayesinde ekonomik savaşın üstesinden de geleceğiz" diye konuştu.

İran İslam Devriminin Lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979 yılında kurulan gönüllü milis teşkilatı Besic, 8 yıl süren İran ve Irak savaşında, cephelerde yer almıştı. Üniversiteler dahil olmak üzere tüm resmi organlarda üyeleri olan söz konusu teşkilat üyeleri olası bir savaşta devreye girmek için askeri eğitimden geçiyor. - TAHRAN