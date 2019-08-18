İran Devrim Muhafızları: ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı güvensizlik anlamına geliyor

18.08.2019 14:59

İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Alireza Tangsiri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığının bölgede güvensizlik ortamını arttırdığını söyledi.

Yerel basına açıklamalarda bulanan Alireza Tangsiri, ülkesinin Körfez'de barış ve istikrar istediğini vurguladı ve "ABD ve İngiltere'nin Körfez'deki varlığı güvensizlik anlamına geliyor." açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle