İran Devrim Muhafızları, ABD'nin son yaptırımlarını kınayan bildiri yayınladı

08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:23

İran Devrim Muhafızları, ABD tarafından İran Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanın aralarından bulunduğu 8 İranlı yetkiliye yönelik aldığı son yaptırım kararını kınayan bildiri yayınladı.



ABD'nin İran'a yönelik aldığı son yaptırım kararının ABD için yenilgi anlamı taşıdığının belirtildiği bildiride İran Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanını da kapsayan yaptırım kararının tahrik edici olduğu belirtildi.



Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride ABD terör devleti ile mücadelenin daha büyük bir direnç ile devam edeceği bildirilirken, "Düşmanların İran milletine yönelik tuzak ve oyunlarını bozan ve büyük şeytan karşısında İslam Devrimini koruyan İran Silahlı Kuvvetleri ve askeri yetkililerine ABD tarafından yaptırım uygulanması sadece İran milleti için değil İslam ümmeti için bir iftihardır" ifadeleri yer aldı.



ABD'nin aldığı son yaptırım kararının İran karşısında yenilgi anlamı taşıdığının belirtildiği bildiride yaptırımın ABD karşısında İran'ın direncini artırdığı vurgulandı.



İran Silahlı Kuvvetlerine yönelik alınan yaptırım kararının tahrik edici olduğu kaydedilen Devrim Muhafızlarının bildirisinde, "İran Silahlı Kuvvetleri ABD karşısında mücadelede kendi senaryolarını hayata geçirme ve ABD teröristleri ile mücadelede daha istekli ve güçlü olmuştur" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA