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İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:06
İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız

Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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