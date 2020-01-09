İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız
İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.
09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:06
İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com