İran Devlet Televizyonunda Türk Halkına Türkçe Başsağlığı
İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İranlı sunucu Rıza Raşitpur, mesajını Türkçe okudu.
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İran Devlet televizyonu spikeri Türk halkına Türkçe başsağlığı diliyor - Tahran