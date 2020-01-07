İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan...
İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.
07.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:50
İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu. - TAHRAN
Kaynak: İHA
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