İran Devlet Televizyonu: Güvenlik güçleri gösterilerde haydutları ve isyancıları öldürdü

03.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:35

İran Devlet Televizyonu, benzin fiyatlarındaki artış sonrası geçen ay düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin "haydutları ve isyancıları" öldürdüğünü duyurdu. Gösterilerde Uluslararası Af Örgütü en az 208 kişinin, diğer bazı kaynaklar ise 400'e yakın kişinin öldüğünü duyurmuş; İran hükümeti ise ölü sayısını açıklamamıştı.

İran'ın resmi televizyonu IRTV2, olaylar sırasında ölenler olduğunu bildiren bir haber yayımladı.

Haberde ölü sayısı ise açıklanmadı.

IRTV2'nin bir muhabiri, "isyancıların, hassas veya askeri tesislere silahlar ve bıçaklarla saldırdıklarını, insanları rehin aldıklarını, güvenlik güçlerine yaşamları kurtarabilmeleri için güç kullanmaktan başka çareleri kalmadığını" söyledi.

Muhabir, ülkenin güneydoğusundaki Mahşehr kentinde de, makineli tüfekler taşıyan "ayrılıkçıların", yollarda barikat kurduğunu ve bir petrokimya tesisini havaya uçurmaya çalıştıklarını belirtti.

Haberde röportaj yapılan polis yetkilisi ise "akıllıca" davranan güvenlik güçlerinin "bir bataklıkta saklanan silahlı grupların saldırısını püskürttüğünü" savundu.

İran'daki gösteriler, 15 Kasım'da hükümetin, benzinin litre fiyatına yüzde 50 zam yapıldığını açıklamasıyla başladı.

Zam kararı, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra yeniden yürürlüğe koyduğu ekonomik ambargolar nedeniyle, zor günler geçiren halkta büyük bir öfke yarattı.

Hükümet, eylemler sırasında ülkenin internet bağlantısını neredeyse tamamen keserek sokaklarda neler yaşandığı konusunda bilgi toplamayı zorlaştırmaya çalıştı. Ancak yine de dış dünyaya ulaşan video kayıtlarında, silahsız eylemcilere ateş açan güvenlik güçleri görülüyordu.

Amerikan New York Times gazetesi, görgü tanıkları ve tıbbi görevlilere dayandırdığı haberinde, Devrim Muhafızları'nın, bataklığa gizlenen göstericilerin etrafını çevirip, "40 ila 100 kişiyi öldürdüklerini" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump da, NATO zirvesi için bulunduğu Londra'da kendisine İran'daki eylemleri destekleyip desteklemediği sorulduğunda, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama yanıt hayır" dedi.