İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: "Huzistan'daki yoksulluk utanç verici"
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İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: "Huzistan'daki yoksulluk utanç verici"

09.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:04
İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı:

İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Hasan Dervişiyan, ülkenin güneybatısında Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinin bazı bölgelerinde yoksulluğun utanç verici boyutlarda olduğunu söyledi.

İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Hasan Dervişiyan, ülkenin güneybatısında Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinin bazı bölgelerinde yoksulluğun utanç verici boyutlarda olduğunu söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre, Huzistan eyaletini ziyaretinde basın mensuplarına konuşan Dervişiyan, eyaletteki altyapı sorunlarının yanı sıra en önemli konuların işsizlik ve içme suyu problemi olduğunu belirtti.

"Eyaletin bazı bölgelerinde yoksulluk öyle göze çarpıyor ki insan utanıyor." ifadelerini kullanan Dervişiyan, eyaletteki işsizliği azaltmak için bölgedeki petrokimya tesislerinde daha fazla kişinin istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dervişiyan ayrıca eyalet sınırları içerisindeki 700 köyün sağlıklı içme suyundan mahrum olduğunu sözlerine ekledi.

Petrol alanında yapılan çalışmalarla ön plana çıkan Huzistan eyaletinde halk, ülke gelirinin adaletli bir şekilde dağıtılmamasını eleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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