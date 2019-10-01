İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

İran'da mahkeme yolsuzluktan suçlu bulunan Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 5 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı

01.10.2019 13:01
İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

İran'da mahkeme yolsuzluktan suçlu bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 5 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.


Feridun hakkında, mayıs ayında hapis cezası verilmiş ama sürenin ne kadar olduğu açıklanmamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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