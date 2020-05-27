İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı
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İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak içini boşalttı.

İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı
27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:55

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak içini boşalttı. Halife'nin naaşının kalıntılarının akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüde, İdlib'in Maaratünnuman ilçesi yakınlarındaki Deyr Şarki köyünde bulunan Halife Ömer bin Abdulaziz'in mezarının kazıldığı görülüyor.

İkinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunlardan olan Ömer bin Abdulaziz'in mezarının içinin boş olduğu görüntülerde yer alıyor. Halife'nin naaşının kalıntılarının ise akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçleri Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarını hiçe sayarak geçen aylarda ele geçirdiği Maaratünnuman ilçesindeki İslam Halife'sinin mezarının bulunduğu türbeyi yakarak büyük zarar vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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