İran destekli gruplar İdlib'de kampa saldırdı: 8 ölü (2)

20.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:57

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, konuşlandığı Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üssünden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, çoğu çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflerin gözlemevine göre, İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah köyündeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara füzelerle saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre çoğu çocuk 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına ise devam ediyor.

Kaynak: AA