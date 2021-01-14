İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor
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İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor

14.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:02

Gemiden roket fırlatılması Hedefin imha anı Denizaltından torpil atılması Hedefin imha anı Karadan denize roket fırlatılması İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda başladığı deniz tatbikatı sürüyor.

Gemiden roket fırlatılması

Hedefin imha anı

Denizaltından torpil atılması

Hedefin imha anı

Karadan denize roket fırlatılması İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda başladığı deniz tatbikatı sürüyor. "Güç 99" adı verilen tatbikat, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yürütülüyor.

İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor
İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor
İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor
İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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