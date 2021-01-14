İran Deniz Kuvvetlerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikatı sürüyor
14.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:02
Gemiden roket fırlatılması Hedefin imha anı Denizaltından torpil atılması Hedefin imha anı Karadan denize roket fırlatılması İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda başladığı deniz tatbikatı sürüyor.
Gemiden roket fırlatılması
Hedefin imha anı
Denizaltından torpil atılması
Hedefin imha anı
Karadan denize roket fırlatılması İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda başladığı deniz tatbikatı sürüyor. "Güç 99" adı verilen tatbikat, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yürütülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı