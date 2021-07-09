İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza meydana geldiği açıklandı
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İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza meydana geldiği açıklandı

İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza meydana geldiği açıklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza meydana geldiği ancak tren seferlerinde herhangi bir aksama oluşmadığı açıklandı.

İran demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arıza meydana geldiği ancak tren seferlerinde herhangi bir aksama oluşmadığı açıklandı.

İran Demir Yolu Şirketi (RAJA) tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkedeki demir yolu taşımacılığında hiçbir sorun meydana gelmediği ve tüm trenlerin seferlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, demir yolu şirketinin bilgisayar sisteminde teknik arızanın meydana geldiği ve tren seferlerine herhangi bir etkisinin olmadığı ifade edildi.

Bilgisayar sistemdeki arıza nedeniyle İran demir yolu şirketine ait monitörlerde tren seferlerinin iptal edildiği uyarıları yer aldığı için ekranların kapatıldığı belirtildi.

Yabancı basında İran demir yolu şirketine ait sistemin hacklendiği ve tren seferlerinin ülke genelinde durduğu iddiaları yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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