İran Delegasyonunda görevli gazeteci İsveç'te kaçtı

25.08.2019 23:43

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in İsveç ziyareti sırasında bir İranlı gazeteci, delegasyondan kaçtı.



İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in geçtiğimiz hafta İsveç'e düzenlediği ziyaret sırasında bir İranlı gazetecinin delegasyondan kaçtığı ortaya çıktı. Alman ve İran medyası, kaçan gazetecinin İsveç'ten sığınma talebinde bulunacağını iddia etti. İran Haber Ajansı Rouydad 24, gazetecinin İran'a dönme niyetinde olmadığını ileri sürerek, İsveç'e iltica başvurusunu çoktan yaptığını iddia etti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA