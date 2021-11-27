İran'dan yeni Kovid-19 varyantının görüldüğü 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması - Haberler
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İran'dan yeni Kovid-19 varyantının görüldüğü 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'dan yeni Kovid-19 varyantının görüldüğü 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

İran, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi.

İran, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bu ülkelerden yolcu kabul edilmeyeceğini aktaran İranlı yetkili, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlerin iki negatif PCR testine sahip olmaları gerektiğini aksi takdirde sınır kapılarında 14 güne kadar karantinada tutulacaklarını aktardı.

Yeni varyant

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

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AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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