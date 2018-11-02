İran'dan Yaptırımlar Öncesi Son Açıklamalar

İran'da cuma namazı hutbelerinin ve siyasilerin konuşmalarının konusu ABD yaptırımları oldu. Açıklamalarda ABD'nin yaptırımlar ile İran'ı yıkamayacağı vurgusu yapıldı.

ABD'nin 4 Kasım'da İran'a karşı uygulaması beklenilen yaptırım ile ilgili İranlı yetkililer ABD'nin yaptırımlarda takip ettiği hedefine varamayacağını, İran'ın bu ekonomik ve siyasi hamle karşısında hazırlıklı olduğu yönünde açıklamalar yaptı. ABD'li yetkililerin yaptırımlar hakkında yaptığı açıklamalarından önce bugün İran'da düzenlenen cuma namazı hutbelerinde, ABD yaptırımları en önemli başlıklar arasında yer aldı.

"ABD'nin yaptırımlarda takip ettiği siyasi hedeflerine ulaşamayacağı kesindir"

Tahran'da cuma namazı imamı Ayetullah Muhammed Ali Kirmanı yaptığı konuşmada yaptırımlara değinerek, "ABD'nin ekonomik hedeflerine ulaşması çok zayıf bir ihtimal. ABD'nin yaptırımlarda takip ettiği siyasi hedeflerine ulaşamayacağı kesindir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizde Avrupa Birliği'nin (AB) duruşuna değinen Kirmani, "İlk defa AB'nin, ABD politikalarına karşı bildiri yayınlayıp, buna ilaveten yaptırımların etkisinde kalmamak için bir mekanizma geliştirdiğine tanık oluyoruz" dedi.

"Pahalılıklar, enflasyon ve baskıların halkımıza dayatılmasına izin vermemeliyiz"

Erak cuma namazı imamı Kurban Ali Necef Abadi ise hutbesinde, "İran'da İslami devrim gerçekleştiğinden beri, ülkemiz ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmış ancak halkımızın direnişi sayesinde yaptırımlar etkisiz kalmıştır" dedi.

İran'ın ABD karşında direnmesi gerektiğini belirten Abadi, "Ülke tüm potansiyelini kullanarak düşmanın komplolarını ve ABD'nin ekonomik saldırılarını etkisiz hale getirmeliyiz. Pahalılıklar, enflasyon ve baskıların halkımıza dayatılmasına izin vermemeliyiz. Koşulları olumsuz yönde kullanmalarına müsaade etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

"İran ABD'nin zalimce yaptırımlarını başarıyla aşacaktır"

Tahran cuma namazı hutbeleri öncesi konuşma yapan İran Pasif Savunma Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Kulamrıza Celali ise, "4 Kasım ABD eksenli emperyalizme karşı mücadele günü. Bu günde ABD'nin eksen olmasının en önemli sebeplerinden biri ABD'nin terörün sembolü olmasıdır. Terörizmin var olduğu her noktada ABD'nin izlerini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Kulamrıza ABD'nin yaptırım politikasında yalnız olmadığını belirterek "ABD, Suudi Arabistan ve siyonist İsrail rejimi, terör üçgenini oluşturuyor. ABD İran'a karşı yasa dışı girişimlerde bulunarak İran halkına karşı psikolojik savaş başlatmış durumda. İran ABD'nin zalimce yaptırımlarını başarıyla aşacaktır" dedi.

"Bu sürecin devam etmesine izin vermeyeceğiz"

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba yaptığı bir açıklamada "Hükümetimizin ABD'nin tehditlerinden korkmadığını bilmelisiniz. Geçtiğimiz aylarda halkımız zor koşullara maruz kalmış olabilir. Ancak hükümetimiz tüm potansiyelini kullanarak sorunları çözmeye çalışacak ve Allah'ın izni ile halkımızın ve üreticilerimizin desteği ile bu sürecin devam etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hükümeti İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonucu kaldırdığı bütün yaptırımları yeniden uygulayacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, bu yaptırımlardan yaklaşık 700 kişi ve kurumun etkileneceği aktarılmıştı. - TAHRAN