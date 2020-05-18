İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Venezuela'ya giden İran petrol gemilerine yönelik, "Umarım Amerikalılar ahmakça bir şey yapmazlar.

İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı
18.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:27

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Venezuela'ya giden İran petrol gemilerine yönelik, "Umarım Amerikalılar ahmakça bir şey yapmazlar. Çünkü o zaman İran'dan ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Venezuela'ya giden İran petrol gemilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Musevi, "Bu gemiler Venezuela'ya akaryakıt sevkıyatı yapıyor. Bu gemilerin işletimi tamamen resmi ve yasal. Aslında bu, serbest ticaret bağlamında yapılıyor ve bunu yapmak için herhangi bir yasal engel yok. Umarım Amerikalılar ahmakça bir şey yapmazlar. Çünkü o zaman İran'dan ciddi bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

"Trump'ın Amerika'sı dünya sistemini alt üst etmekte"

Musevi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın ne gibi bir karşılık vereceği yönünde gelen soruya, "Bağımsız ülkeler arasında serbest ticaret yapılması meşrudur. Burada meşru olmayan şey, ABD'nin hukuksuz bir şekilde ülkelerin ticaretine müdahale etmesidir. Trump'ın Amerika'sı hali hazırda dünya sistemini ve normları alt üst etmekte. O yeni bir dünya anarşizmi kurmak istiyor. Bu tüm bağımsız devlet ve milletler için bir uyarı ve tehdittir" şeklinde yanıt verdi.

"Ahmakça eylemlerin sonuçlarına katlanacaklar"

Petrol gemilerine yönelik tehditler konusunda gerekli tavsiyelerin ABD makamlarına iletildiğini belirten Musevi, "Birleşmiş Milletlerdeki temsilcilerimiz, İsviçre'nin İran Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Birleşmiş Milletlere gönderdiği mektup üzerinden ABD makamlarına gerekli tavsiyeleri verdik. Bu konuda yapacakları her türlü ahmakça eylemlerin sonuçlarına katlanacaklardır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'ya giden İran petrol gemilerini taciz etmekle tehdit etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet mektubu göndermişti. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Erakçi, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişlerine çağırarak uyarılarını ABD makamlarına iletilmesini talep ettiklerini belirtmişti.

Öte yandan, İran tarafından Venezuela'ya giden petrol gemilerini engellemek için ABD'nin Karayipler'e 4 savaş gemisi gönderdiği iddia edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Mustafa Varank Berat Albayrak Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Cem Yılmaz Ferdi Tayfur Burcu Esmersoy
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: İran'dan Venezuela ile ticaretini engellemek isteyen ABD'ye ikinci uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:27:52. #1.15#
title