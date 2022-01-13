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Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor

Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, haftada iki gün karşılıklı olarak Tahran'dan Van'a taşınacak.

VAN (DHA) - VAN'ın ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, haftada iki gün karşılıklı olarak Tahran'dan Van'a taşınacak.

Van Valiliği ile İranlı havayolu şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İran'dan Van'a haftada 2 gün uçak seferi başlatılıyor. Havayolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van'da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek, kentin turizmine büyük katkı sunacak Tahran- Van arasındaki seferler için protokol imzalayacak.Vali Mehmet Emin Bilmez, geçen yıllarda 500 bin İranlı turistin Van'a geldiğini hatırlatarak, "İranlı turistler ilimizin ekonomisine büyük katkı sunuyor. Biz Tahran'dan da ilimize turistlerin direkt ulaşımının sağlanması için özel bir havayolu şirketiyle görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. İnşallah artık haftada 2 gün seferler başlayacak. İlimize hayırlı olsun" dedi.


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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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