İran'dan Van'a atlarla getirilmeye çalışılan çok sayıda av tüfeği ele geçirildi
AA, Zafer Tayfur - Güncel
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Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan atlarla kaçak yoldan yurda getirilmeye çalışılan 215 av tüfeği ile 4590 tabanca mermisi ele geçirildi.
VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan atlarla kaçak yoldan yurda getirilmeye çalışılan 215 av tüfeği ile 4590 tabanca mermisi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak yollarla silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Sınırdaki Sualtı Mahallesi yakınlarına düzenlenen operasyonda, jandarma ekiplerini fark eden kaçakçılar, yüklü atları bırakıp kar ve tipiden faydalanarak İran tarafına kaçtı.
Atlara el koyan ekipler, hayvanlara yüklü çuvallarda 215 av tüfeği ile 4590 tabanca mermisi ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
AA / Zafer Tayfur - Güncel