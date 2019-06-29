İran'dan uranyum zenginleştirme çıkışı: Top artık Avrupa'nın sahasında
İran, Batılı ülkelere verilen 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağı yönündeki 60 günlük ültimatomun dolmasına kısa süre kala topun Avrupa ülkelerinin sahasında olduğunu bildirdi
İran, Batılı ülkelere verilen 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağı yönündeki 60 günlük ültimatomun dolmasına kısa süre kala topun Avrupa ülkelerinin sahasında olduğunu bildirdi.
İran'ı ABD yaptırımlarından korumak ve 2015 nükleer anlaşması sınırları içerisinde tutmak için Batı'nın üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Tahran, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin vaatlerine bağlı kalmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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