İran'dan uluslararası kamuoyuna yardım çağrısı: Virüsler ayrım yapmıyor, insanlık da yapmamalı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 'ACİL' başlığı ile sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak uluslararası toplumun yardımını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 'ACİL' başlığı ile sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak uluslararası toplumun yardımını istedi.



Zarif mesajında şu ifadeleri kullandı: "İranlı saplık personeli cesurca Covid-19 ile mücadele ediyor. Ne var ki, onların bu çabaları içinde bulunduğumuz kısıtlamalar ve tıbbi ilaç ve malzeme yetersizliği nedeniyle ciddi anlamda sekteye uğruyor. En ihtiyaç duyulan şeyler ekteki listede yer almaktadır. Virüsler ayrım yapmıyor. İnsanlık da yapmamalı." Euronews.com'da Görüntüle