İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik iş birliğini sürdürme sinyali

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile iki taraf arasındaki teknik iş birliğinin sürdürülmesini amaçlayan verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 gündür süren İran nükleer görüşmeleri vesilesiyle bulunan Bakıri, Twitter'den ikili görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bakiri, İran ve Ajans arasındaki teknik iş birliğinin sürdürülmesine yönelik UAEA Başkanı Grossi ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

"Viyana'daki müzakerelere İran'ın aktif ve olumlu bir şekilde katılım sağlama hususundaki kararlı tutumunu teyit ettim." ifadelerini kullanan Bakıri, Ajansın oynayacağı teknik role dikkati çekti.

Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması görüşmeleri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla başkent Viyana'da başlamıştı.

UAEA Başkanı Grossi, Ajans'ın İran'ın nükleer programını doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla bu ülkeye 23 Kasım'da bir ziyaret gerçekleştirmiş, ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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