İran'dan ülkede suikast ve sabotajlar planlayan Mossad ajanlarının yakalandığı iddiası
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İran'dan ülkede suikast ve sabotajlar planlayan Mossad ajanlarının yakalandığı iddiası

İran'dan ülkede suikast ve sabotajlar planlayan Mossad ajanlarının yakalandığı iddiası
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına ülkede suikast ve sabotajlar planlayan kişilerin yakalandığını duyurdu.

İran, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına ülkede suikast ve sabotajlar planlayan kişilerin yakalandığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, çok sayıda silah ve mühimmatla batı sınırlarından ülkeye sızmaya çalışan Mossad'la bağlantılı bir gruba yönelik operasyon düzenlendi.

İstihbarat birimlerinin düzenlediği operasyonda, Mossad'la bağlantılı bir grubun üyelerinin yakalandığı ve ülkeye sokmak istedikleri çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin, İran'a sokmak istedikleri silah ve mühimmatlarla ülkedeki gösterileri provoke etmeyi, suikast ve sabotajlar düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, Mossad ajanı oldukları iddia edilen kişilerin ne zaman tutuklandığı ve ülkeye ne zaman sızdıklarına dair bilgi verilmedi.

İran, son haftalarda su ve elektrik kesintileri nedeniyle ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen ve bazı noktalarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalara yol açan protestolara sahne oluyor.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösterilerde, İranlı yetkililerin açıklamasına göre, en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Tahran yönetimi, Temmuz 2019'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına ülkenin nükleer ve askeri tesislerine yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları öne sürülen 17 kişinin tutuklandığını ve bu kişilerden bazılarının idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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