İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısı

AA, Ahmet Dursun - Güncel
 - Güncelleme:
İran'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeden

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına yüksek riskli bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma tavsiyesinde bulundu.

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına yüksek riskli bölgelerden uzak durma ve zorunlu haller dışında bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma tavsiyesinde bulundu.

İran'ın Kiev Büyükelçiliğinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan tüm İran vatandaşlarına yüksek riskli bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, başta öğrenciler olmak üzere Ukrayna'da bulunmaları zaruri olmayan İranlılara da bu ülkeden "geçici olarak" ayrılma çağrısında bulunuldu.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Ukrayna, Kiev, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title