İran'dan Ukrayna'daki sorunla ilgili taraflara itidal çağrısı - Haberler
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İran'dan Ukrayna'daki sorunla ilgili taraflara itidal çağrısı

AA, Ahmet Dursun - Güncel
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İran'dan Ukrayna'daki sorunla ilgili taraflara itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Ukrayna'daki durumu hassasiyetle takip ettiğini ve tüm tarafları itidale davet ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Ukrayna'daki durumu hassasiyetle takip ettiğini ve tüm tarafları itidale davet ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Hatibzade açıklamada, "Ukrayna ile ilgili durumu hassasiyetle takip ediyoruz. İran, tüm tarafları itidale davet ediyor ve gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Taraflara sorunu diyalog yoluyla ve barışçıl bir şekilde çözme çağrısında bulunan Hatibzade, "Maalesef NATO'nun ABD eksenli müdahaleleri ve provokatif eylemleri bölgedeki durumu karmaşıklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Hatibzade, açıklamasında Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ise değinmedi.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İran, Güncel, Haberler

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