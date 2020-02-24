: İran'dan uçuşların tek yönlü durdurulması (2)

24.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:26

Sağlık Bakanlığının İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibarıyla geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Bu kapsamda İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na inerken, bazı yolcuların maske taktıklarını görüldü.

Kaynak: AA

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