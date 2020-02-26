İran'dan Türkiye'ye araçlar dezenfekte edildikten sonra alınıyor
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İran'dan Türkiye'ye araçlar dezenfekte edildikten sonra alınıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirler kapsamında, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor.

26.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:22
İran'dan Türkiye'ye araçlar dezenfekte edildikten sonra alınıyor

'nın Doğubayazıt ilçesindeki Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirler kapsamında, 'dan 'ye giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor.

İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta sıkı tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kontrol Noktası'nda Türkiye'ye giriş yapan araçları özel kıyafetler giyerek dezenfekte ediyor.

Sırayla bu işlemden geçirilen araçların daha sonra ülkeye girişleri sağlanıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İran'dan Türkiye'ye araçlar dezenfekte edildikten sonra alınıyor
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