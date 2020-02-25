İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı
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İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

25.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:56
İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü 'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı
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