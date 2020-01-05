İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok'
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İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait 52 noktayı hedef aldıkları açıklamasına Tahran cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "kültürel alanların hedef alınması savaş suçudur" dedi.

05.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:28
İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok'

Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 'nin (ABD) operasyonuyla öldürülmesi sonrası 'savaş senaryoları' konuşulmaya başlandı.


ABD Başkanı 'ın, İran'a ait 52 noktayı hedef aldıkları açıklamasına Tahran cevap verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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