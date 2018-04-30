İran'dan Telegram'a Yasak

İran resmi televizyon kanalı, cep telefonunda mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'da yasaklandığını duyurdu.

İran yargısı, karara gerekçe olarak 'ulusal güvenliğin sağlanmasını' gösterdi.

Reuters'ın haberine göre İran devlet televisyonunda "İran vatandaşlarının, sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram'la ilgili şikayetler ve Telegram'ın yasadışı faaliyetlerine karşı güvenlik kuruluşlarının talepleri doğrulduğunda mahkeme İran'da Telegram kullanımını yasaklamıştır" dendi.

Telegram'a koyulan genel yasaktan önce hükümet kuruluşlarının da uygulamayı kullanması engellenmişti.

Telegram İran'da, resmi medya, siyasetçiler, şirketler ve halk tarafından da yaygın olarak kullanılıyordu.

Diğer yandan Telegram'ı yasaklayan bir diğer ülke olan Rusya'da halk, uygulamaya konan engele karşı sokaklara çıktı.

Binlerce kişi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelip "Sessiz kalma", "Putin hırsız" sloganları attı.