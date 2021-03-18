İran'dan Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne nükleer anlaşma tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'dan Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne nükleer anlaşma tepkisi

18.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:27
İran'dan Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne nükleer anlaşma tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin sonuç bildirgesine itiraz ederek, Suudi Arabistan'ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ni esir aldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin sonuç bildirgesine itiraz ederek, Suudi Arabistan'ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ni esir aldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin İran'ı hedef alan sonuç bildirgesine tepki gösterdi. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin Suudi Arabistan'ın siyasi baskısı altında kararlar aldığını belirten Hatipzade, "Körfez İşbirliğinin sonuç bildirgesi daha önceki bildirgeler gibi bölgenin gerçekliğinden uzak ve Suudi Arabistan'ın siyasi baskısı altındadır" dedi.

"Suudi Arabistan Körfez İşbirliği Konseyi'ni esir almış durumda"

Hatipzade, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin sonuç bildirgesine itiraz ederek, Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Konseyi'ni esir aldığını belirtti. İran'ı hedef alan bu açıklamaların hiçbir sonuç ve fayda vermediğini kaydeden Hatipzade, Suudi Arabistan'ın daha önce başarısız olan İran korkusu ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ni kontrol altına almaya çalıştığını belirterek, "Suudi Arabistan Körfez İşbirliği Konseyi'ni esir almış durumda. Kendi zararlı politikalarını bölge ülkelerine dayatıyor" dedi.

"Nükleer anlaşma bir kez müzakere edildi"

Hatipzade, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmaya müdahalesi ve anlaşmanın konusu olmayan konuları anlaşmaya dahil etme çabalarına tepki göstererek, "Nükleer anlaşma bir kez müzakere edildi ve anlaşmaya taraf olan ülkelerce imzalandı. İran'ın bölgedeki varlığı bölgeden olmayan ülkeleri ilgilendirmez. Suudi Arabistan'ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ni alakasız bir şekilde nükleer anlaşmaya dahil etme çabaları faydasız ve sonuçsuzdur" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'dan Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne nükleer anlaşma tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 22:28:50. #1.14#
title