İran'dan Suriye'ye 1,5 milyon varil ham petrol sevkiyatı
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İran'dan Suriye'ye 1,5 milyon varil ham petrol sevkiyatı

İran'dan Suriye'ye 1,5 milyon varil ham petrol sevkiyatı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

İran'dan gönderilen 1,5 milyon varil ham petrolün bu hafta Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşması bekleniyor.

İran'dan gönderilen 1,5 milyon varil ham petrolün bu hafta Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip sistemi Tanker Trackers'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, İran Suriye'ye ham petrol sevkiyatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İran'dan gönderilen 1,5 milyon varil ham petrolün bu hafta Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşacağı öngörülüyor.

İran, geçen ay da Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde derinleşen yakıt krizinin çözümü için 3 milyon varilin üzerinde petrol sevkiyatıyla rejime destek olmuştu.

Söz konusu sevkiyat, Arman 114, Sam 121, Daran ve Romina isimli 4 petrol tankeriyle gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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