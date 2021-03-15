İran'dan Suriye krizinin ele alındığı Doha'daki Türkiye-Rusya-Katar zirvesine destek
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İran'dan Suriye krizinin ele alındığı Doha'daki Türkiye-Rusya-Katar zirvesine destek

15.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:15
İran'dan Suriye krizinin ele alındığı Doha'daki Türkiye-Rusya-Katar zirvesine destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanlarının imzaladığı ortak bildiriyi ve alınan kararları desteklediklerini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanlarının imzaladığı ortak bildiriyi ve alınan kararları desteklediklerini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanlarının Doha'da Suriye krizini ele aldıkları toplantıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Hatibzade, ülkesinin Suriye krizinin çözümüne katkı sunacak her türlü adımı desteklediğini aktardı.

İran'ın Suriye politikasının açık olduğunu söyleyen Hatibzade, "Suriye halkının acısını hafifletecek, bu ülkede barışı ve yeniden yapılanmayı sağlayacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Astana sürecine de değinen Hatibzade, bunun Suriye krizini çözme adına en başarılı girişim olduğunu belirterek, "Rusya Dışişleri Bakanı da bu toplantının Astana sürecine yardımcı olacak bir girişim olduğunu söyledi. Suriye halkının acısını azaltacak her türlü girişimi destekliyoruz." dedi.

Hatibzade, 10 Mart'ta Akdeniz'de İran'a ait bir konteyner gemisine saldırı düzenlenmesi ile ilgili de İsrail'i işaret ederek, "Bu yıkıcı operasyonun coğrafi konumu, Kudüs'teki işgalci rejimi işaret ediyor." dedi.

Doha'daki zirvede Suriye krizinin çözümü için siyasi süreç vurgulanmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 11 Mart'ta Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlemişlerdi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Suriye ihtilafı ile ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlayacak iş birliği yollarını ele almak amacıyla Doha'da bir araya gelindiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da 3 ülkenin Suriye'de, terörizmle ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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