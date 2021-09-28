İran'dan santrifüj tesisine uluslararası müfettişlerin girişine izin verilmesini isteyen ABD'ye ret - Haberler
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İran'dan santrifüj tesisine uluslararası müfettişlerin girişine izin verilmesini isteyen ABD'ye ret

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'dan santrifüj tesisine uluslararası müfettişlerin girişine izin verilmesini isteyen ABD'ye ret

İran, Kereç kentindeki santrifüj bileşenleri üreten tesise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin girişine izin verilmesini isteyen ABD'nin çağrısını "geçersiz" olarak niteledi.

İran, Kereç kentindeki santrifüj bileşenleri üreten tesise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin girişine izin verilmesini isteyen ABD'nin çağrısını "geçersiz" olarak niteledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Moskova'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD'nin UAEA'nın 35 ülkeden oluşan Yönetim Kuruluna gönderdiği ve İran'a, uluslararası müfettişleri engellemeyi sonlandırma çağrısı yaptığı açıklamasına cevap verdi.

Washington yönetiminin İran ile UAEA arasındaki iş birliğinin nasıl olacağına dair açıklamada bulunacak konumda olmadığını söyleyen İslami, "Maalesef ABD ve siyonist rejimin ( İsrail ) baskısı altındaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da teknik iş birliği yerine siyasi yaklaşımı tercih ediyor." dedi.

İslami, "ABD'nin Kereç'teki santrifüj tesisine Ajansın erişiminin gerekli olduğuna ilişkin iddiası reddedildi ve geçersiz kılındı." ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve bazı üst düzey siyasi yetkililerle temaslarda bulunacağını, Tahran ve Moskova arasındaki nükleer iş birliği konularının ele alınacağını belirtti.

Tahran yakınlarındaki Kereç kentindeki tesis, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin parçalarını üretiyor. Haziranda tesisin bir sabotaja maruz kaldığı anlaşılmış ve UAEA'ya ait kameralar tahrip edilmişti. İran da sabotajın ardından kameraları kaldırmıştı.

ABD'nin UAEA Yönetim Kuruluna dün gönderdiği açıklamasında, İran'ın uluslararası müfettişlere santrifüj parçaları imal edilen bir atölyeyi denetlemesine izin vermesi gerektiği belirtilmişti.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'dan santrifüj tesisine uluslararası müfettişlerin girişine izin verilmesini isteyen ABD'ye ret - Haberler
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