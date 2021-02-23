İran'dan Pakistan sınırında meydana gelen olaylarla ilgili açıklama
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İran'dan Pakistan sınırında meydana gelen olaylarla ilgili açıklama

23.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:38
İran'dan Pakistan sınırında meydana gelen olaylarla ilgili açıklama

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Pakistan sınırında petrol kaçakçılarının gösteri düzenlemesiyle gelişen olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Pakistan sınırında petrol kaçakçılarının gösteri düzenlemesiyle gelişen olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi, İran'ın Pakistan sınırında son iki günde petrol kaçakçıları ile ilgili gelişen olayların ayrıntılarını açıkladı.

Maraşi dün 08.00 sularında Pakistan'dan İran'a girmeye çalışan petrol kaçakçılarının yasal yollarla ülkeye giriş yapmaları için bekletildiği sırada Pakistan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

Açılan ateş nedeniyle kalabalığın Saravan ilçesindeki sınır karakoluna yığıldığını aktaran Maraşi, "provokasyonların etkisiyle" petrol kaçakçılarının karakola saldırdığını, Devrim Muhafızları'nın da ateş açarak karşılık vermesiyle kaçakçılarından bazılarının yaralandığını ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Maraşi, İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün de sosyal medya paylaşımları ile kalabalığı kışkırttığını sözlerine ekledi.

Meydana gelen olaylar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü Başkanı Abdullah Arif ise kaçakçıların iki gündür sınırda bekletildiğini belirterek, açlık ve susuzluk nedeniyle kapıların açılması için emniyet güçlerine talepte bulunduğunu aktarmıştı.

Arif, emniyet güçlerinin kapıları açmaması üzerine kaçakçıların dün protesto düzenlediğini, ardından Devrim Muhafızları Ordusu askerlerinin hedef gözetmeden ateş açması nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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