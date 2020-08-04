İran'dan Lübnan'a başsağlığı mesajı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Arapça ve İngilizce mesaj paylaşan Zarif, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Lübnan'ın büyük ve dirençli halkıyla." ifadelerini kullandı.

Zarif mesajında, "İran, gerekli olan her şekilde tamamen yardıma hazırdır. Güçlü kal Lübnan." yazdı.

Kaynak: AA