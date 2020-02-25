İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

25.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:06

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinde de ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için bölgesel iş birliği çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Terör dahil olmak üzere diğer tüm virüsler gibi Kovid-19 da sınır tanımıyor, etnisite ya da inanç ayrımı yapmıyor. Onunla mücadele için biz de ayrım yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Mesajında, İran'ın bölgesel iş birliği için sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Zarif, şunları kaydetti:

"İran, HOPE doğrultusunda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de dahil bölgesel iş birliği çağrısında bulunuyor."

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Kaynak: AA