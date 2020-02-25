İran'dan koronavirüs tahliyesi (2)

25.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:36

UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 132 Türk yolcuyu Ankara'ya getiren Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı uçak, dezenfekte edildi. Yolcular ile birlikte 8 mürettebatın Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi'ne tahliyesinin tamamlanması ardından Sağlık Bakanlığı görevlileri dezenfekte işlemine başladı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, uçak ve ekipmanlarda temizlik çalışması yaptı.

Haluk KARAASLAN-Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA