İran'dan "kağıt para kullanmayın" çağrısı
İran Sağlık Bakanı Nemeki, koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.
05.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:29
İran Sağlık Bakanı Nemeki, koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com