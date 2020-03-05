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İran'dan "kağıt para kullanmayın" çağrısı

İran Sağlık Bakanı Nemeki, koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.

05.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:29
İran'dan

Sağlık Bakanı Nemeki, koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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