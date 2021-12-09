İran'dan İstanbul'a gezmeye geldiler, araçları sokakta sıkıştı

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Şişhane'de minibüsleri ile dar sokakta sıkışan aile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Araç ise dakikalar süren çalışma ile sıkıştığı yerden alındı.

Olay, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Bedrettin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte İran'dan Türkiye'yi gezmeye gelen ailenin minibüsü sokakta sıkıştı. Yeterli manevra yapamayan minibüsün sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

MİNİBÜS İÇİNDEKİ 8 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, minibüs içinde bulunan aile üyelerini tahliye etti. Ekipler halat ve takoz yardımıyla minibüsü çıkarmaya çalıştı. Halat ve takozun yeterli olmadığını gören ekipler, minibüsü sallama yöntemi ile sokaktan çıkardı.

"BİZDE BURADA SIKIŞTIK"

Ailesi ile gezmeye geldiğini söyleyen Muhammet Halili, "Oradan gelmiştik gezmeye gelmiştik. Geldik, yukarı çıkalım dedik. Bir motosiklet saklanmıştı, yerde yağmur yağdığı için ıslaktı. Bize dediler buradan yol var çıkarsınız sokağa, alt caddeye. Bizde burada sıkıştık. Ailem ile birlikteyiz. İran'dan geldik, İzmir'den dolaştık gezmeye geldik" şeklinde konuştu.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)