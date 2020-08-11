İran'dan "İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yapan 5 kişiyi tutukladık" açıklaması İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, son zamanlarda Dışişleri ve Savunma Bakanlığı gibi ülkenin kritik kurumlarında İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptıkları tespit edilen 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, son zamanlarda Dışişleri ve Savunma Bakanlığı gibi ülkenin kritik kurumlarında İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptıkları tespit edilen 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İstihbarat birimlerinin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini aktaran İsmaili, "Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumunda 5 tutuklama yapıldı." dedi.

Tutuklanan 2 kişiye verilen onar yıl hapis cezasının kesinleştiğini belirten İsmaili, söz konusu kişilerin İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptığını ifade etti.

İsmaili, hapse mahkum edilen kişiler hakkında şu bilgileri verdi:

"İran-Avusturya Dostluk Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapan Mesut Mosaheb, Mossad ve Almanya için casusluk yapıyordu. İngiliz casusu Şehram Şirhani de bazı üst düzey memurları yanına çekmeye ve İngiliz istihbarat servisi için eleman toplamaya çalışıyordu. Merkez Bankası, İran Milli Bankası ve Savunma Bakanlığının sözleşmelerinin bilgilerini düşmana vermişti."

İsmaili, casusluk suçlamasıyla yakalanan diğer 3 kişi hakkında ise bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA