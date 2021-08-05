İran'dan İsrail'in askeri saldırı tehditlerine yanıt
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İran'dan İsrail'in askeri saldırı tehditlerine yanıt

İran'dan İsrail'in askeri saldırı tehditlerine yanıt
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran, İsrailli bir şirkete ait petrol tankerine düzenlenen, 2 kişinin öldüğü saldırının ardından Tel Aviv yönetiminden gelen tehditlere karşılık "Bizi sınamayın" açıklaması yaptı.

İran, İsrailli bir şirkete ait petrol tankerine düzenlenen, 2 kişinin öldüğü saldırının ardından Tel Aviv yönetiminden gelen tehditlere karşılık "Bizi sınamayın" açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Başbakanı Natali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Tahran'a yönelik askeri saldırı tehditlerine cevap verdi.

İsrail'in ülkesine yönelik saldırı tehditlerini "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak niteleyen Hatibzade, "Bu tür kötü niyetli davranışlar, Batı'nın (İsrail'e) körü körüne desteğinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, "İran'a karşı yapılacak her türlü aptalca girişim, kararlı bir yanıtla karşılanacaktır. Bizi sınamayın." açıklamasında bulundu.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz diğeri Romanyalı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Bennett 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade ederek, "Bütün Orta Doğu'yu ateşe verirken Tahran'da sakince oturamazlar. Bu iş bitti." demişti. İsrail Savunma Bakanı Gantz da konuyla ilgili açıklamasında, ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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