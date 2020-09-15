İran'dan İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmasına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'dan İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmasına tepki

İran Meclis Başkanının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmayla birlikte Arap topraklarını yeniden işgal ettiğini belirtti.

İran'dan İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmasına tepki
15.09.2020 23:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:55

İran Meclis Başkanının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmayla birlikte Arap topraklarını yeniden işgal ettiğini belirtti.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların atılmasından saatler sonra anlaşmaya İran'dan tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından Arapça, İngilizce ve Farsça yaptığı paylaşımlarla söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.

Abdullahiyan "ihanet" olarak nitelendirdiği normalleşme anlaşmasıyla İsrail'in bir kez daha Arap topraklarını işgal ettiğini belirtti. Abdullahiyan, "Dün Arap topraklarını işgal eden İsrail, bugün yeni yöntemler ile o toprakları bir kez daha işgal etti. Bu anlaşmanın İsrail'e hiçbir faydası olmayacak. İsrail'e ancak güvensizlik getirebilir" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının bugün Trump'ın kurduğu sirkte oynadıklarını belirten Abdullahiyan, her iki ülkenin de ihanet içerisinde olduklarını vurguladı.

Öte yandan İran, daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmayı "ihanet" olarak değerlendirmiş ve Basra Körfezi'nden gelecek her türlü tehditten BAE ve Bahreyn'i sorumlu tutacağını belirtmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: İran'dan İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmasına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 00:03:05. #1.14#
title