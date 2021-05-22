İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı

İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Filistin davasına ihanetle" suçladığı Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerinin liderlerine, "Filistin halkının ve mücahitlerinin intikam ateşinin hedefi olmamak için bir an...

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Filistin davasına ihanetle" suçladığı Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerinin liderlerine, "Filistin halkının ve mücahitlerinin intikam ateşinin hedefi olmamak için bir an önce siyonistlerle ilişki kurmaktan vazgeçin." çağrısında bulundu.

Tümgeneral Bakıri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik günler süren saldırılarının ardından varılan ateşkes anlaşmasıyla "zafer" ilan eden Filistinli direniş gruplarını tebrik etti.

Filistinlilerin İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği iradeye övgüde bulunan Bakıri, "Destansı ve eşit olmayan 12 günlük savaşta Demir Kubbe denilen altı boş savunma kalkanını çökerten ve siyonistler için alanı daraltan gayretli savaşçılar ve Filistinli mücahitlere selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Bahreyn ve BAE gibi ülkelere işaret eden Bakıri, şunları kaydetti:

"Çirkin siyonist rejimin destekçilerini ve özellikle İsrail ile ilişkilerini normalleştirerek Filistin davasına açıkça ihanet eden bazı Arap ülkelerinin nefret toplayan, yozlaşmış liderlerini uyarıyoruz. Son olayları derinlemesine gözlemleyerek analiz edin ve geleceği hesap edin. Filistin halkının ve mücahitlerinin intikam ateşinin hedefi olmamak için bir an önce siyonistlerle ilişki kurmaktan vazgeçin."

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, "İran Silahlı Kuvvetlerinin diğer Müslüman ülkeler ile birlikte; Filistin'e desteği, intifadanın güçlendirilmesini, işgal altındaki bölgeleri ve Kudüs'ü işgalcilerin çirkin varlığından arındırmayı vazgeçilemez bir görev ve daimi gündemi olarak kabul ettiğini yüksek sesle ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler kervanına katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Hamas lideri Heniyye: 'Kudüs'ün Kılıcı savaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
Hamas lideri Heniyye: "Kudüs'ün Kılıcı savaşından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Son Dakika! Onlarca masumu katleden İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'yi memnun etmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var
Son Dakika! Onlarca masumu katleden İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'yi memnun etmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Fatih Terim Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine çağrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:49:22. #1.15#

title