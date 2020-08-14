İran'dan İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye kınama
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İran'dan İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye kınama

İran Dışişleri Bakanlığı bildiri yayımlayarak İsrail rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme kararını kınadı.

İran'dan İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye kınama
14.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:01

İran Dışişleri Bakanlığı bildiri yayımlayarak İsrail rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme kararını kınayan bildiri yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride Tel Aviv ve Abu Dabi'nin aldığı kararı büyük bir aptallık olarak nitelendirilirken, alınan normalleşme kararı sonrasında bölgede direniş cephesinin güçleneceğine dikkat çekildi.

Bildiride, BAE'nin İsrail rejimi ile normalleşme kararı almasının siyonist İsrail rejiminin işgal ve katliamlarını Filistin halkı ve özgür dünya halkları yanında unutturmayacağı vurgulandı.

Filistin'in özgürlüğü için akıtılan kanların ve Müslümanların ilk kıblesi Kudüs için verilen mücadelelere ihanet edenlerin unutulmayacağı belirtilen bildiride, "İşgalci İsrail rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme kararını kınıyoruz. Abu Dabi'nin insanlık karşıtı, katil ve meşru olmayan Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme kararı alması bölge için tehlikelidir. Siyonist İsrail rejimini bu karardan faydalanarak Körfez ülkeleri ilişkilerine karışmaması noktasında uyarıyoruz. Aksi halde İsrail rejimi ve BAE bunun sonuçlarına katlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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