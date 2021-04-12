İran'dan İsrail'e nükleer tesise saldırı açıklaması: İntikamını alacağız
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İran'dan İsrail'e nükleer tesise saldırı açıklaması: İntikamını alacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İran'dan İsrail'e nükleer tesise saldırı açıklaması: İntikamını alacağız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek, "Siyonist rejim yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyorlar.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek, "Siyonist rejim yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyorlar. Saldırı nükleer anlaşmayı etkilemek içindi" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, dün Natanz nükleer tesisindeki enerji kesintisinin "sabotaj" sonucu meydana geldiğini açıkladı. Natanz'daki nükleer tesise sabotaj düzenlendiğini ifade edilirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürdü. "Siyonist rejim yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyor. Buna izin vermeyeceklerini açıkça söylediler" diyen Zarif, "İntikamımızı alacağız" ifadelerini kullandı. Olayı sabotaj olarak değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Saldırıya yanıt olarak ülkemiz nükleer kalkınmada yeni atılımlar gerçekleştirecek. Bu girişim İran'ın elini zayıflatmayacak" diye konuştu.

"SALDIRI, NÜKLEER ANLAŞMAYI ETKİLEMEK İÇİNDİ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh de saldırının İran Nükleer Anlaşmasını etkilemek amacıyla yapıldığını öne sürdü. Khatibzadeh, "Natanz saldırısı nükleer üretimimizi yavaşlatmayı amaçladıysa, başarısız oldu. İsrail'e yeri ve zamanı geldiğinde yanıt verilecektir" dedi.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Öte yandan, İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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