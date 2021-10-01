İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama - Haberler
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İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretini kınayarak, bu tür adımların bölgede istikrarsızlığa neden olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretini kınayarak, bu tür adımların bölgede istikrarsızlığa neden olacağını söyledi.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in Manama Büyükelçiliğinin resmi açılışına tepki gösterdi ve Lapid'in ziyaretini kınadı.

İsrail'in bölgedeki varlığına zemin hazırlayan her türlü gelişmenin istikrarsızlığa ve gerginliğe yol açacağını belirten Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn yöneticilerinin siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme doğrultusunda attıkları utanç verici adımlar bu ülkedeki halkın isteklerine ve görüşlerine aykırıdır. Bu tür adımlar siyonist rejime meşruiyet sağlamayacaktır."

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün Bahreyn'i ziyaret ederek ülkesinin Manama Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmıştı. Açılış sırasında yaptığı konuşmada Lapid, "İsrail bugün Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı." demişti.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama - Haberler
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