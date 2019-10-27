İran'dan "Irak'taki olayları dikkatle izliyoruz" açıklaması

27.10.2019 10:32

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak'taki olayları dikkat ve hassasiyetle izlediklerini belirtti.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Irak'ta onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına, kamu mallarının zarar görmesine neden olan olaylardan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Göstericilerin, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Şii dini mercileri tarafından teyit edilen taleplerini desteklediklerini aktaran Musevi, "İran, Irak'taki gelişmeleri dikkat ve hassasiyetle izlemektedir. Irak halkı, hükümeti ve dini mercilerin, sorunları çözeceklerine ve birlik içinde Irak'ın kalkınması için çalışacaklarına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA