İran'dan Irak sınırında rejim karşıtı silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon İİran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısında rejim karşıtı silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon gerçekleştirdiği açıklandı.

İİran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısında rejim karşıtı silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon gerçekleştirdiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, son bir haftadır devam eden operasyonlarda, silahlı kişilere ait birçok mevzinin imha edildiğini, üst düzey bazı rejim karşıtı kişilerin ölü ve yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini aktardı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ASKERİ MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİİnsansız Hava Araçları (İHA), topçu birlikleri ve akıllı füzelerin kullandığı harekatın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugüne kadar düzenlediği en büyük ve geniş çaplı operasyonlarından biri olduğu kaydedildi.

Operasyonlar sonucu rejim karşıtı silahlı gruplara ait bazı mevzilerin kullanılamaz hale getirildiği, mevzilerden büyük miktarda silah, cephane ve patlayıcı tuzakları ele geçirildiği belirtildi. Haberde, operasyonda hedef alınan örgütün ismi belirtilmedi.

Kaynak: DHA